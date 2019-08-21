Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евроРИА Новости 05:39
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что намерен взыскать с клуба сумму, потраченную на операцию. Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона, а позднее покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
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с чего всё началось
Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".Чемпионат04:10
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