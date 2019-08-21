Футбол

Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысячRT на русском 04:38

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать с клуба €12 тыс.
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Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".
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