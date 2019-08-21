Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".

с чего всё началось

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать с клуба €12 тыс.

Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Экономика «Ведомости» рассказали о возможной интеграции СБП с мессенджером Центробанк может интегрировать Систему быстрых платежей (СБП) с корпоративным мессенджером "Серафим", сообщили в среду "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Макрон сообщил, от чего зависит возвращение России в G7 Президент Франции Эмманюэль Макрон прояснил, от чего зависит возвращение России в G7.

Общество В крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы Одним из россиян, погибших при падении вертолета у греческого острова Порос, был предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Энергетика Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.

Общество Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.

Происшествия Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Общество В Челябинской области выпал крупный град Спасатели предупреждали, что в некоторых районах Челябинской области возможны ливни и грозы, выпадение града.

Политика Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.

Политика В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным В Минпромторге пояснили, что проблема незаконной вырубки лесов - это внутренний вопрос, решению которого должны совместно уделить внимание региональные власти и правоохранительные органы.

Политика Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Политика Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».