Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысячГазета.Ru 04:47
Полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что требует от московского "Локомотива" €12 тыс.
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Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".Чемпионат04:10
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