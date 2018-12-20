Футбол
Тарасов покинет «Локомотив» ради игровой практики
Тарасов покинет «Локомотив» ради игровой практикиЕвро-футбол.ру05:05
31-летний полузащитник отправится за игровой практикой в другой клуб чемпионата России В текущем сезоне РПЛ Тарасов сыграл лишь в четырех поединках, проведя на поле в общей сложности около 100 минут.
Евро-футбол.ру05:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Футбол
Глушаков, Комбаровы и Березуцкие получили тренерские лицензии УЕФА
Обновлено в 07:32
Футбол
«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо
Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол
Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри
Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол
Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол
Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке
Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол
Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Обновлено в 00:54
Футбол
Полиция расследует эпизод с Деле Алли
Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол
Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»
Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол
Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки
Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол
ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17
Футбол
Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Егоров оценил работу судейского корпуса в 2018 году
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судейского корпуса в 2018 году.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»
«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол
Фернандо Торрес: «„Ювентус“ должен беспокоиться»
Экс-форвард «Атлетико», а ныне выступающий за японский «Саган Тосу» Фернандо Торрес заявил, что «Ювентус» должен беспокоиться в связи с предстоящей встречей с мадридской командой в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:20