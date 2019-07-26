Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментовГазета.Ru 15:27
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу задолженности по выплатам алиментов бывшей супруге Оксане, передает "Чемпионат.com". Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 20:06
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Культура
НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»
Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Компания Alibaba разработала собственный чип-процессор
Alibaba Group в четверг представила свой первый чип-процессор собственной разработки - китайские компании стремятся к самодостаточности в полупроводниковой промышленности в условиях торговой войны между США и Китаем, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 15:29
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Футбол
Стерлинг: «Я был очень рад за „Ливерпуль“, но для нас АПЛ важнее ЛЧ»
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил, что для его команды победа в Премьер-Лиге имеет большее значение, чем кубок Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:38
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
Обновлено в 21:16
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга
Колпинский районный суд Петербурга арестовал петербуржца, который обвиняется в убийстве друга из-за долга.
Обновлено в 14:57
Космос
Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли
Обновлено в 13:40
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Задымлённость воздуха из-за пожаров в Сибири зафиксирована в Алтайском крае
Как сообщалось, уже две недели Алтайский край и Республика Алтай страдают от дымки, окутавшей регион из-за пожаров в Красноярском крае.
Обновлено в 21:29
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Общество
Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет
Законопроект позволит выплачивать пособие семьям, у которых доход не превышает два прожиточных минимума по региону, на детей от полутора до трех лет.
Обновлено в 08:26
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Общество
В США подали в суд из-за «маленького» штрафа в 5 млрд для Facebook
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" обратилась в суд с требованием пересмотреть условия выплаты штрафа для Facebook.
Обновлено в 19:40
Политика
Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе
Президент США Дональд Трамп получит 2,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес
Family look: Кардашян снялась в нежной фотосессии с младшей дочкой
26 июля Ким порадовала поклонников новыми снимками. Она приняла участие в нежной фотосессии с малышкой Чикаго.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Китае ребенок помог обнаружить 11 окаменелых яиц динозавра
В Китае 9-летний ребенок помог обнаружить 11 окаменелых яиц динозавра.
Обновлено в 07:06