Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу задолженности по выплатам алиментов бывшей супруге Оксане, передает "Чемпионат.com". Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей.

Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов

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