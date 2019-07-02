Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментовГазета.Ru вчера в 15:27
Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей. По словам адвоката экс-жены Тарасова Сергея Жорина, бывший "железнодорожник" не смог погасить долг вовремя, из-за чего ему запретили выезжать за пределы РФ, а также наложили арест на счета и автомобиль.
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Тарасов: «Говорят, я скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь»
Sport24.ruвчера в 13:59
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
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