Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФСRT на русском 08:00
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).
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Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".Чемпионат04:10
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Обновлено в 08:38
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