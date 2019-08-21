Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФСRT на русском 08:00

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова в Российский футбольный союз (РФС).
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с чего всё началось

Тарасов требует взыскать с «Локомотива» € 12 тыс

Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с просьбой взыскать со своей бывшей команды "Локомотива" € 12 тыс. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с "Уфой".
Чемпионат04:10

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В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС

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Тарасов обратился в РФС для взыскания с «Локомотива» денежных средств

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Спорт-Экспресс06:11
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«Барселона» подготовилась к презентации Неймара

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Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
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Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

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Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
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Политика

Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8

Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
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Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
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Фото внучки Михаила Боярского в купальнике произвело фурор

На всякий случай, памятуя ажиотаж, который начался в мае, комментарии к фотографии внучка Боярского закрыла.
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Кино

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Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
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Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
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MasterCard хочет запустить переводы по номеру телефона за границу

Обновлено в 15:33 Платежная система MasterCard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона.
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Из Toyota Alphard сделали катафалк

Японская компания Mitsuoka, которая переделывает современные автомобили в ретро-стиле, представила новинку своего менее известного подразделения – катафалк Premium Fusion, созданный на базе минивэна Toyota Alphard.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

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Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Авто

Резкое подорожание автомобилей ожидается в России

В 2020 году срок действия соглашения истекает, что неизбежно приведет к подорожанию автомобилей.
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Политика

В Минздраве озвучили масштабы нехватки медперсонала в России

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Происшествия

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Обновлено в 03:29
Авто

АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС в сентябре

Производители АвтоВАЗ и Mercedes-Benz вошли в печень компаний, заявивших о полной готовности перейти на оформление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), полный переход на которые состоится не позже 1 ноября текущего года.
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Наука

Медики пересадят человеку сердце свиньи уже через три года

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Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
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Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
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В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

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Обновлено в 07:21
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Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
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