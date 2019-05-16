Футбол

Тарасов может перейти в «Ростов»Бомбардир.ру 03:18

Ростов — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бактиер Зайнутдинов
7′
37′
Соломон Кверквелия
44′
Рифат Жемалетдинов
45′+2′
Рифат Жемалетдинов
62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
62′
70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
71′
Данил Глебов
76′
Константин Плиев
79′
84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
86′
90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
По информации источника, донской клуб попытается заполучить 32-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом. Хавбек мог оказаться в «Ростове» еще зимой, но тогда главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уговорил его остаться до конца сезона. Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.
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