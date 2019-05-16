Тарасов может перейти в «Ростов»Бомбардир.ру 03:18

По информации источника, донской клуб попытается заполучить 32-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом. Хавбек мог оказаться в «Ростове» еще зимой, но тогда главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уговорил его остаться до конца сезона. Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.

Культура «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Шоу-бизнес Александр Серов не пришел на свадьбу дочери Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.

Политика Замглавы администрации президента Украины подал в отставку Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев подал в отставку.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.

Происшествия Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Общество Евгений Ройзман: «Губернатор рассчитался сквером за личные услуги» Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм (сквером) и должен сейчас это остановить.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Интернет Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Происшествия Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.

Общество Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

Политика Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Экономика В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.

Технологии В Японии заканчиваются телефонные номера Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.

Политика Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".

Армия и оружие Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".

Экономика Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

Политика Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.