Футбол
Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»Евро-футбол.ру 07:53
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью на Youtube-канале рэпера T-killah пролил свет на свой уход из клуба.
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Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Калуге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Черногории
В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.
Обновлено в 07:19
Общество
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Италии около 20 человек попали в больницу из-за града
Обновлено в 10:18
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Теннис
Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
Обновлено в 10:59
Путешествия
«Победа» начнет летать на Ближний Восток
Обновлено в 12:08
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Транспорт
ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая
Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Общество
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика
В Госдепартаменте рассказали о встрече замгоссекретаря США с Рябковым
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в ходе состоявшейся в среду в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым утверждал, что Вашингтон стремится к развитию сотрудничества с РФ, однако "негативные действия" Москвы мешают прогрессу в двусторонних отношениях.
Обновлено в 11:18
Общество
Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Барнауле устраняют крупный пожар в жилом доме
В одном из жилых домов в Барнауле начался пожар. Огонь из квартиры на пятом этаже перебросился на крышу.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»
По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
Обновлено в 08:43
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04