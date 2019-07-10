Футбол

Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»Евро-футбол.ру 07:53

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью на Youtube-канале рэпера T-killah пролил свет на свой уход из клуба.
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Тарасов: Я просил «Локомотив» о помощи, меня послали на три буквы

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У Тарасова конфликт с «Локо»: клуб отказался оплачивать операцию, Кикнадзе угрожает судом

Sport24.ru10:10

Тарасов поделился подробностями конфликта с «Локомотивом»

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Тарасов: в родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы

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Тарасов: «Чуть не провалился со стула, когда „Локомотив“ спросил, кто мне будет оплачивать операцию»

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Тарасов рассказал о сумме, которую «Локомотив» отказался платить за его операцию

Спорт-Экспресс07:43
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Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской

Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Происшествия

В Калуге совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Черногории

В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.
Обновлено в 07:19
Общество

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Политика

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Италии около 20 человек попали в больницу из-за града

Обновлено в 10:18
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Теннис

Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

Обновлено в 10:59
Путешествия

«Победа» начнет летать на Ближний Восток

Обновлено в 12:08
Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

Обновлено в 08:17
Транспорт

ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая

Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Обновлено в 09:10
Общество

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ

СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика

В Госдепартаменте рассказали о встрече замгоссекретаря США с Рябковым

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в ходе состоявшейся в среду в Хельсинки встречи с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым утверждал, что Вашингтон стремится к развитию сотрудничества с РФ, однако "негативные действия" Москвы мешают прогрессу в двусторонних отношениях.
Обновлено в 11:18
Общество

Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Барнауле устраняют крупный пожар в жилом доме

В одном из жилых домов в Барнауле начался пожар. Огонь из квартиры на пятом этаже перебросился на крышу.
Обновлено в 11:40
Политика

Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»

По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
Обновлено в 08:43
Политика

Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна

Обновлено в 12:04
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Дмитрий Тарасов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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