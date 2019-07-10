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Экономика «Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".

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Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".

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Общество Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».

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Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

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Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.