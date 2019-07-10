Футбол
Тарасов рассказал о подробностях конфликта с руководством «Локомотива»Народные новости 08:54
Футболист Дмитрий Тарасов оказался в незавидном положении — родной клуб "Локомотив" не хочет продлевать с ним контракт и оплачивать его дорогостоящее восстановление после травмы. В интервью для YouTube-канала своего друга, рэпера T-killah, игрок рассказал о подробностях истории.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Около 20 человек попали в больницу из-за града в Италии
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:41
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено в 03:58
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Авто
В России отзывают 145 автомобилей Bentley
Всех владельцев отзываемых автомобилей в ближайшее время оповестят о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр бренда для устранения дефекта.
Обновлено в 11:06
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов в США
По данным Американского института нефти (API), запасы сократились на 8,1 миллиона баррелей до 461,4 миллиона за неделю, завершившуюся 5 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,1 миллиона баррелей.
Обновлено в 02:24
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Орешкин назвал недопустимой ситуацию, когда регулятор публикует данные раньше Росстата, и попросил провести расследование.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
Обновлено в 09:06
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона
Обновлено в 14:01