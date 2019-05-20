Хоккей

Тарасенко признан второй звездой дня НХЛНева Спорт 01:47

Отмечается, что первой звездой дня стал одноклубник Тарасенко Джейден Шварц, который оформил хет-трик, а третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 21 бросок и оформил свой первый шатаут в плей-офф.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Матч ТВ01:36

Тарасенко стал второй звездой дня НХЛ

Газета.Ru02:03

Тарасенко назван второй звездой дня в НХЛ

Sport24.ru01:13

Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Спорт-Экспресс01:18

«Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Запада, Тарасенко реализовал буллит

Чемпионатвчера в 23:30

Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Советский спорт01:12

Кубок Стэнли. Тарасенко четвертым в истории реализовал буллит в финалах/полуфиналах конференций. После Гретцки, Сундина и Сакика

Sports.ru01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

Врачи рассказали об опасных видах кашля

Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено вчера в 07:33
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Кино

Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Обновлено вчера в 21:30
Авто

Российский рынок подержанных автомобилей снизился на 3%

В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 426 978 легковых автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Происшествия

За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу

Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Космос

Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы

В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 01:50
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

В России может появиться виртуальная экономическая зона

В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Трамп предостерег Иран от войны

Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
Кубок СтэнлиБольше новостей по теме
Главное