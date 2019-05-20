Хоккей
Тарасенко признан второй звездой дня НХЛНева Спорт 01:47
Отмечается, что первой звездой дня стал одноклубник Тарасенко Джейден Шварц, который оформил хет-трик, а третьей звездой стал вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, который отразил 21 бросок и оформил свой первый шатаут в плей-офф.
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Кино
Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо
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Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Врачи рассказали об опасных видах кашля
Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено вчера в 07:33
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства
Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено вчера в 04:39
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Кино
Появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Обновлено вчера в 21:30
Авто
Российский рынок подержанных автомобилей снизился на 3%
В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 426 978 легковых автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье
В результате аварии с участием семи автомобилей в городском округе Пушкино пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу
Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Космос
Астрономы нашли в атмосфере новой экзопланеты редкоземельные металлы
В ходе изучения атмосферы объекта были выявлены два редкоземельных металла - иттрий и скандий.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком завершающегося сезона чемпионата Франции.
Обновлено в 01:50
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
В России может появиться виртуальная экономическая зона
В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы
Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49