Хоккей
Тарасенко повторил достижение ГретцкиГазета.Ru 21:30
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт". Форвард оформил гол в пятом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе Шаркс".
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