Хоккей

Тарасенко повторил достижение ГретцкиГазета.Ru 21:30

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт". Форвард оформил гол в пятом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе Шаркс".
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Тарасенко повторил достижение Гретцки, Сундина и Сакика

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Тарасенко помог «Сент-Луису» повести в серии с «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ

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Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян

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Тарасенко повторил достижение Гретцки

Газета.Ru21:30

Шварц о хет-трике: «Иногда шайба сама ложится на клюшку»

Sports.ru23:15

Тарасенко и «Блюз» разорвали «Сан-Хосе». Они в шаге от финала Кубка Стэнли!

Спорт-Экспресс18:30
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На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено в 23:19
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Арбитр Уртадо умер после остановки сердца во время игры чемпионата Боливии

Обновлено в 22:19
Наука

Обнаружены пауки, применяющие «сеть-катапульту» во время охоты

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Музыка

Член жюри Евровидения оценила ситуацию с песней победителя конкурса

Член российского жюри Евровидения композитор Лора Квинт прокомментировала ситуацию вокруг песни победителя состоявшегося в Израиле песенного конкурса Дункана Лоуренса.
Обновлено в 22:17
Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Кино

Третий «Джон Уик» вытеснил «Мстителей» из лидеров проката в США

Третья часть триллера «Джон Уик» собрала за первые выходные проката порядка 57 миллионов долларов в США, сместив с лидерских позиций финальную часть супергеройской саги «Мстители».
Обновлено в 21:19
Политика

Зеленский приехал на репетицию инаугурации

На репетицию инаугурации прибыл вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Политика

Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации

Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено в 13:39
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Общество

Озвучена дата возможного повторения ливней в Приморье

Обновлено в 22:29
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Музыка

Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Хоккей

Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией

Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 22:11
Экономика

«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Кино

Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Общество

Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность

Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Кино

HBO завершил показ финала «Игры престолов»

Обновлено в 23:17
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