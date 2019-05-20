Хоккей
Тарасенко повторил достижение ГретцкиГазета.Ru вчера в 21:30
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт". Форвард оформил гол в пятом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе Шаркс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тарасенко стал четвертым игроком НХЛ, реализовавшим буллит в полуфинале или финале конференции
Спорт-Экспрессвчера в 23:49
Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян
Советский спортвчера в 18:45
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
Региональный аэропорт в Якутии временно закрыли из-за размокания ВПП
Региональный аэропорт Олекминск в Якутии временно закрыт из-за размокания грунтовой взлетной полосы.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы
На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Полиция доставила авиадебошира в отделение в Москве на кресле-каталке
Сотрудники полиции задержали авиадебошира, который грубо нарушал общественный порядок в самолете в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 00:29
Музыка
Православный флешмоб и концерт группы «Аркадий Коц»: горожане вновь собрались у Театра драмы
В воскресенья, 19 мая, православные активисты вновь устроили песенный флешмоб у Театра драмы в поддержку строительства собора святой Екатерины.
Обновлено вчера в 11:20
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Протест в Екатеринбурге начинает политизироваться
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения
Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Двое ученых погибли на Шпицбергене
В районе Хорсенн на Шпицбергене обнаружены тела двоих исследователей из Польши. Об этом сообщается 19 мая на сайте губернатора архипелага.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Volkswagen выпустит для рынка США новый кроссовер Tarek
Новинка получит название Tarek и как выяснилось это будет не абсолютная новинке, а всего лишь адаптированная под рынок США версия автомобиля Tharu.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Тысячу лет назад боливийцы разводили рыбу в искусственных водоемах
Искусственные водоемы могли служить для разведения пресноводных рыб.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Камчатские ученые попали в пепловую бурю у вулкана Шивелуч
Вулканологи Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН планировали подняться на высоту около 900 метров и провести стереосъемку купола вулкана Шивелуч.
Обновлено в 00:45