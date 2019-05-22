Хоккей

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко вышел в финал Кубка СтэнлиЧемпионат 00:20

«Сент-Луис» стал первой командой эпохи расширения (начиная с сезона-1967/68), которая поднялась с последнего места в лиге (по ходу регулярного чемпионата) до финала Кубка Стэнли.
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Травмы ведущих игроков погубили «Сан-Хосе». Тарасенко и Барбашев сыграют в финале Кубка Стэнли

Матч ТВ03:04

«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Сан-Хосе»

Life.ru03:39

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Газета.Ru06:29

Кубок Стэнли-2019, финал: расписание и результаты

Спорт-Экспресс09:33

Тарасенко: «Никто из игроков „Блюз“ не хотел снова лететь 4 часа обратно в Сан-Хосе»

Sport24.ru03:12

О’Райлли: если вспомнить начало сезона, то достижение просто невероятно

Чемпионат03:00

Тарасенко вывел команду в финал Кубка Стэнли. Впервые с 1970-го!

Sports.ru02:45
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95»

На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 08:17
Общество

Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»

Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58
Хоккей

Защитник Артем Зуб внесен в заявку сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею заполнил последнее вакантное место в составе. На матч плей-офф заявлен защитник Артем Зуб.
Обновлено в 09:36
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Энергетика

Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей

Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
Обновлено в 10:01
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Музыка

В Петербурге стартует фестиваль «Звезды белых ночей»

В Мариинском театре открывается международный фестиваль искусств «Звезды белых ночей».
Обновлено в 02:17
Происшествия

Главврач уральской больницы попадет под суд после унижения пенсионерки

На главврача Первоуральской больницы (Свердловская область) завели административное дело после инцидента со сползающей на коленях по лестнице пенсионеркой.
Обновлено в 06:43
Авто

Появилась информация о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Игры

Создатели Opera разработали браузер для геймеров

Норвежская компания Opera Software разработала новый вариант браузера, рассчитанного на геймеров.
Обновлено в 10:52
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Транспорт

«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день

С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Политика

На Украине подготовили законопроект об импичменте

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
Обновлено в 10:46
Авто

Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer

Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer.
Обновлено в 10:39
Политика

Путин поручил отслеживать проблему задолженности по зарплатам

Президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на предприятиях и при необходимости проводить точечную работу по устранению подобных ситуаций.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану

США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено в 08:32
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
Обновлено в 01:08
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Политика

Начальник Управления госохраны Украины Гелетей подал в отставку

Обновлено в 10:18
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