Тарасенко: «Игроки „Сент-Луиса“ бились друг за друга»Sport.ru 04 июня в 07:14

Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды.

Верили, что поражение со счётом 2:7 было случайностью, не отражало расклад сил. Мы говорили об этом в раздевалке, а теперь вышли на лёд и бились друг за друга.

Все про Спорт ру

Политика Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Общество Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.

Армия и оружие Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.

Политика Путин и Си Цзиньпин покатались по Неве Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин решили закончить первый день ПМЭФ речной прогулкой по Неве, а также осмотром достопримечательностей Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Общество В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружбы» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Экономика Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Авто Новинку Peugeot e-208 покажут на специальном мероприятии Компания Peugeot в ближайшее время проведет премьеру нового электрокара Peugeot e-208.

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Экономика В США подсчитали доход от «российской пропаганды» на YouTube С января 2017 года по декабрь 2018 года 26 каналов, якобы поддерживаемых российскими властями и вводящих зрителей в заблуждение, собрали на YouTube 9 млрд просмотров.

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Политика Песков оценил возможность расширения нормандского формата Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения числа участников нормандского формата.