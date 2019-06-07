Хоккей

Тарасенко: «Игроки „Сент-Луиса“ бились друг за друга»Sport.ru 04 июня в 07:14

Бостон
Сент-Луис
вчера
в 20:00
Хоккей, НХЛ
Финал
Сент-Луис
Бостон
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Верили, что поражение со счётом 2:7 было случайностью, не отражало расклад сил. Мы говорили об этом в раздевалке, а теперь вышли на лёд и бились друг за друга.
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Владимир Тарасенко
Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды.
— Владимир Тарасенко, российский хоккеистТАСС 04 июня в 04:14

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