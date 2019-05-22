Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 летИзвестия вчера в 15:42
Отмечается, что фильм встретили стоячей овацией. В российский прокат лента выйдет в августе. Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Футбол
АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
Обновлено в 15:08
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Общество
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что результаты опроса показали, что жители Екатеринбурга не против строительства храма, главным вопросом остаётся место.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье
Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака
Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Футбол
Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей
После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Космос
Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга
Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Энергетика
Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10,4%
Ранее "Интерфакс" сообщил, что сумма выросла втрое, поскольку год назад глава "Межрегионгаза" Кирилл Селезнев (покинул свой пост в апреле) называл другую цифру - - 37,3 млрд руб. Однако эта цифра учитывала бухгалтерский эффект от переуступки прав требования долгов между обанкроченной "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и новыми компаниями по реализации газа в регионе.
Обновлено в 09:07
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали группу террористов
Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено в 03:45
Футбол
Кикнадзе: о Фернандеше и Денисове ничего не скажу, окончательное решение сообщим
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что изменения в составе команды будут обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 15:35
Политика
Сирила Рамапоса переизбрали президентом ЮАР
Рамапоса 8 мая одержал победу на выборах от Африканского национального конгресса. Напомним, что в ЮАР президента избирает парламент.
Обновлено в 11:32
Происшествия
СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана
Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключают от Android и Google
Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено 20 мая в 06:32
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Экономика
В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»
Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».
Обновлено в 04:50