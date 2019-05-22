Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 летИзвестия вчера в 15:42

Отмечается, что фильм встретили стоячей овацией. В российский прокат лента выйдет в августе. Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
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Тарантино представил в Каннах новый фильм спустя 25 лет

Телеканал 360°вчера в 20:48

Питт и Ди Каприо остались довольным съемками в «Однажды в Голливуде»

Pravda.Ru13:13

Ди Каприо и Питт остались довольны съемками в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде»

ТАСС12:25

Тарантино втянул Ди Каприо и Брэда Питта в грандиозный скандал

Газета.Ru15:19

Интервью с Бандерасом, селфи с Альмодоваром, очередь на Тарантино: звёздный выпуск дневников Каннского кинофестиваля

Дождь15:18

В Каннах состоялась мировая премьера фильма Тарантино

Life.ruвчера в 16:48

Канны-2019: Тарантино окончательно стал классиком Голливуда

Комсомольская правдавчера в 15:53
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Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Футбол

АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
Обновлено в 15:08
Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ

Обновлено в 02:48
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Обновлено в 09:36
Общество

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что результаты опроса показали, что жители Екатеринбурга не против строительства храма, главным вопросом остаётся место.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье

Минздрав разрешил протестировать первый российский препарат от рака

Минздрав Российской Федерации разрешил протестировать первый отечественный препарат против рака желудка "Алофаниб".
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Футбол

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 13:27
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции

После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Космос

Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга

Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Энергетика

Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10,4%

Ранее "Интерфакс" сообщил, что сумма выросла втрое, поскольку год назад глава "Межрегионгаза" Кирилл Селезнев (покинул свой пост в апреле) называл другую цифру - - 37,3 млрд руб. Однако эта цифра учитывала бухгалтерский эффект от переуступки прав требования долгов между обанкроченной "Газпром межрегионгаз Пятигорск" и новыми компаниями по реализации газа в регионе.
Обновлено в 09:07
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено в 08:31
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали группу террористов

Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.
Обновлено в 03:45
Футбол

Кикнадзе: о Фернандеше и Денисове ничего не скажу, окончательное решение сообщим

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что изменения в составе команды будут обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 15:35
Политика

Сирила Рамапоса переизбрали президентом ЮАР

Рамапоса 8 мая одержал победу на выборах от Африканского национального конгресса. Напомним, что в ЮАР президента избирает парламент.
Обновлено в 11:32
Происшествия

СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана

Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста

Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключают от Android и Google

Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено 20 мая в 06:32
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Гаджеты

Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»

Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».
Обновлено в 04:50
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Квентин Тарантино
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия.
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Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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