Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в КаннахСлово и Дело вчера в 18:58

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС. Картина номинирована на главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

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