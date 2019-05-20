Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в КаннахСлово и Дело вчера в 18:58

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС. Картина номинирована на главную награду — «Золотую пальмовую ветвь».
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В сети появились необычные постеры к фильму Тарантино «Однажды в Голливуде»

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В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
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