Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.

Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним

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