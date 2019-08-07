Кино
Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последнимИнтерфакс 05:50
Голливудский режиссёр Квентин Тарантино планирует снять десятый фильм, который станет для него завершающим.
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Новый фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде» готовится взорвать российский прокат
Экспресс газетавчера в 12:59
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:28, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ
Киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Красноярске при падении крана погиб крановщик
Крановщик погиб при падении башенного крана в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин пообщался с семьями иркутских подтопленцев, отдыхающими в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился с жителями пострадавшей от наводнения Иркутской области, которые сейчас отдыхают в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Происшествия
В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Футбол
Жерар Пике: «Неймар должен публично заявить, что хочет уйти из „ПСЖ“»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что хотел бы возвращения Неймара.
Обновлено в 03:47
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено 05 августа в 07:17
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Третий тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 21 августа
Новое испытание системы электронного голосования, которую впервые используют на выборах в Мосгордуму, пройдет 21 августа.
Обновлено в 04:35
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Транспорт
В Екатеринбурге закрыли движение по мосту на улице Шевченко
Обновлено в 06:13
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭР
В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
Обновлено в 05:20
Политика
Лукашенко рассказал, что не хочет распада Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет распада Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:16
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Шесть военнослужащих вооруженных сил Украины погибли в Донбассе после объявления перемирия 21 июля, девять военных получили ранения, заявил в среду начальник генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Российские знаменитости скорбят по уходу из жизни Аллы Вербер
Сегодня днем стало известно о кончине fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
Обновлено в 03:19
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Найдена новая уязвимость в процессорах Intel
Специалисты BitDefender выявили новую и весьма опасную уязвимость во всех современных процессорах Intel.
Обновлено в 04:25