Кино

Тарантино назвал любимый советский фильмРБК 22:16

Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает «РИА Новости».
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Владимир Коренев
Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него.
— Владимир Коренев, актёрРИА Новости 09:39

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