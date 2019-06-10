Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видеоВести.Ru 09:22
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком шумные машины
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Финансы
Что может измениться в формулировках ЦБ по итогам ближайшего заседания
Вывод: Последние комментарии Банка России и наши оценки предполагают, что Совет директоров, вероятнее всего, продолжит снижать прогноз по инфляции на 2019 г.: ЦБ уже понижал прогноз по инфляции на конец 2019 г. с 5,0-5,5% в декабре до 4,7-5,2% в марте.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опровергла развод с Прилучным
Супруга актера Павла Прилучного - Агата Муцениеце, дала откровенное интервью, в ходе которого поделилась информацией, касающейся развода с супругом.
Обновлено в 10:03
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца
Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно питаться в жару
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды
Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:48
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Происшествия
Мужчина откусил язык напавшему на него медведю в Туве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55