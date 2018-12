Армия и оружие Армия и оружие

Наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии», пишет We Are The Mighty.