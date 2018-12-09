Армия и оружие

«Танковую орду» зафиксировали спутники на границе России с Украиной
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08 декабря в 12:34

Снимки Google Earth, которые были сделаны в конце ноября, демонстрируют пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области. На них заметны «сотни российских танков у границы с Украиной». Об этом сообщает издание Defence Blog.
Версия.Инфо08 декабря в 12:34

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