Армия и оружие
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Lenta.ruвчера в 09:35
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На границе Ростовской области с Украиной запечатлели сотни танков и грузовиков
Московский Комсомолец04:29
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