Армия и оружие

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
Lenta.ru
09:35

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Lenta.ru09:35

Подробнее о событии

«Танковую орду» зафиксировали спутники на границе России с Украиной

Версия.Инфо12:34

Российские танки на границе РФ и Украины сфотографировали из космоса

Рамблер10:34

В Сети появились спутниковые фото сотен российских танков у границы с Украиной

Вечерний курьер10:31

Пришельцы атакуют ДНР: Танковые войска приведены в боеготовность из-за НЛО - уфологи

VistaNews12:33

250 или 300 Т-64 и Т-62: на Украине запутались, сообщая о «русских танках»

Вестник Мордовии11:36

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

Lenta.ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие

У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие

ФСБ раскрыла секретные документы с украинских судов

Глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание контрольного листа, который был обнаружен на украинском катере «Никополь».
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

«Бригада будущего» Украины получит советские танки

Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации»

Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от боевиков населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать

Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии

В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем

Обновлено в 14:09
Армия и оружие

В США испугались «уязвимости» между Россией и Белоруссией

Сувалкский коридор представляет собой сухопутную линию длиной около 100 километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию ВС РФ

Сегодня, 8 декабря, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Общевойсковой академии ВС РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе

Ранее командование ВСУ пожаловалось на активную работу снайперов ополчения.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

В России предложили увеличить радиус ракет 9М729 на зло США

Президент по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил о том, что Россия действительно может модернизировать свои ракеты 9М729 как того требуют США, однако не в сторону уменьшения боевого радиуса их применения, а в сторону увеличения.
Обновлено в 10:42
Главное