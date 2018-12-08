На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

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Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ раскрыла секретные документы с украинских судов Глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание контрольного листа, который был обнаружен на украинском катере «Никополь».

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Армия и оружие Армия и оружие «Бригада будущего» Украины получит советские танки Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.

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Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем

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Армия и оружие Армия и оружие Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию ВС РФ Сегодня, 8 декабря, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Общевойсковой академии ВС РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе Ранее командование ВСУ пожаловалось на активную работу снайперов ополчения.

Армия и оружие Армия и оружие На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ