Армия и оружие
«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимкиLenta.ru09:35
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Lenta.ru09:35
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Армия и оружие
В ФСБ раскрыли детали осмотра задержанных кораблей ВМС Украины
Напомним, корабли ВМС Украины были задержаны после провокации в Керчи в конце ноября, когда они вторглись в российскую акваторию.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
«Бригада будущего» Украины получит советские танки
Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Минобороны РФ: США пытаются помешать расследованию химатаки в Алеппо
В ведомстве подчеркнули, что Россия имеет доказательства применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
ВСУ провели учебные стрельбы из ЗРК «Стрела-10» в Донбассе
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии
В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию ВС РФ
Сегодня, 8 декабря, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Общевойсковой академии ВС РФ.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
ВМС Канады изъяли 17 тонн кокаина у берегов Латинской Америки
Канадские моряки работали вместе с кораблями США. Военно-морскими силами Канады было изъято 17 тонн кокаина у контрабандистов.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В СКП заявили, что все иностранные войска должны будут покинуть Сирию
Все иностранные военные силы обязаны в конечном итоге покинуть территорию Сирии после разрешения конфликта, заявил в пятницу в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) и представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Хади аль-Бахра.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Эксперты из США восхитились «супероружием» российского спецназа
Эксперты авторитетного американского издания The National Interest продолжают восхищаться российским вооружением.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
ВМС США планируют обзавестись грузовыми беспилотниками
Командование ВМС США предполагает, что с помощью беспилотных аппаратов возможна доставка на корабли, находящиеся на относительно небольшом расстоянии от берега, небольших грузов, доставка которых вертолетами обходится слишком дорого.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Армия Израиля открыла огонь на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля открыла предупредительный огонь в воздух в районе границы с Ливаном.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
«Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии
Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
В России предложили увеличить радиус ракет 9М729 на зло США
Президент по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил о том, что Россия действительно может модернизировать свои ракеты 9М729 как того требуют США, однако не в сторону уменьшения боевого радиуса их применения, а в сторону увеличения.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники
Обновлено в 07:03