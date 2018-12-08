На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

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