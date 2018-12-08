Армия и оружие

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки
Lenta.ru
вчера в 09:35

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Lenta.ruвчера в 09:35

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Google показал российские танки на границе с Украиной

News.ruвчера в 22:13

«Танковую орду» зафиксировали спутники на границе России с Украиной

Версия.Инфовчера в 12:34

Пришельцы атакуют ДНР: Танковые войска приведены в боеготовность из-за НЛО - уфологи

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Российские танки на границе РФ и Украины сфотографировали из космоса

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В Сети появились спутниковые фото сотен российских танков у границы с Украиной

Вечерний курьервчера в 10:31

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

Lenta.ruвчера в 09:35

250 или 300 Т-64 и Т-62: на Украине запутались, сообщая о «русских танках»

Вестник Мордовиивчера в 11:36
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

Обновлено вчера в 23:43
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The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие

Боевики подвергли обстрелам три сирийские провинции

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли удары по населенным пункты в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Как российские пограничники работают в Керченском проливе

В Керченском проливе все в рамках международных морских правил. Если у российских пограничников нет замечаний - судно продолжает свой путь.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии

В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать

Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Армия обороны Израиля: боевиков остановили предупредительным огнем

Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

«Бригада будущего» Украины получит советские танки

Новое соединение пехоты было создано в Военно-морских силах Украины, которое в скором времени можно будет называть «бригадой будущего», заявил её командир, полковник украинской армии Николай Палас.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие

Песня камышанки Юлии Шубиной вышла в финал конкурса Минобороны

Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

В Идлибе неизвестные убили полевого командира «Джебхат Ан-Нусры»

По данным информационного портала Al Masdar News, на этот раз жертвой провокации оказался один из полевых командиров террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», которую возглавляют главари «Джебхат Ан-Нусры»11.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен наводчик-оператор ВСУ

Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Украинский адмирал: США нужно направить в Чёрное море эсминцы «Арли Бёрк»

Адмирал Кабаненко уверен, что Вашингтону нужно направить в Чёрное море эсминцы УРО типа «Арли Бёрк».
Обновлено вчера в 23:06
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