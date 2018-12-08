Армия и оружие

Украина стянула к границе с Ростовской областью «танковую орду»
Privet-Rostov.ru
02:14

На снимках Google Earth, которые были сделаны две недели назад, в приграничной зоне вблизи Каменск-Шахтинского отчетливо просматриваются несколько сотен танков. Все они стоят со стороны Украины,пишет Defence Blog. По подсчетам экспертов, техника базируется в 18 км от границы.
Privet-Rostov.ru02:14

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Украина стянула к границе с Ростовской областью «танковую орду»

Privet-Rostov.ru02:14

На границе Украины с Ростовской областью зафиксировали «танковую орду»

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Google показал российские танки на границе с Украиной

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Российские танки на границе РФ и Украины сфотографировали из космоса

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«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

Lenta.ruвчера в 09:35
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Армия и оружие

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Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

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Обновлено в 02:16
Армия и оружие

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Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Спецназ ЗВО приступил к учениям в условиях гор в Приэльбрусье

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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В России приостановили разработку так называемых «умных» пуль, которые могут корректировать полет.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Великобритания планирует усилить военное присутствие в Эстонии

Великобритания собирается в следующем году усилить свое военное присутствие в Эстонии, где сейчас возглавляет международный батальон НАТО.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Зачистка Идлиба: неизвестные бойцы поохотились на главарей боевиков

Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии

В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации»

Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от «боевиков» населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.
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Армия и оружие

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