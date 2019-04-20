Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
Академик Каблов рассказал историю создания двигателя ПД-14
Обновлено в 09:39
Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Футбол
Максименко: «Спартак» уже забыл о поражениях от ЦСКА и «Ростова»
Футболисты московского "Спартака" уже забыли о поражениях от ЦСКА и "Ростова" и думают о матче 24-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея", заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дебаты
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
Обновлено в 08:02
Теннис
Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед
Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Xiaomi спустила с лестницы свой новый смартфон Redmi Y3
Обновлено в 11:07
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Единоборства
Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде
Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть
Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:11
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27