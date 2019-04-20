Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Кудрявцева смело отреагировала на критику Пугачевой

Экспресс газета11:19

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Газета.Ru09:20

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой

Вокруг ТВ10:03

Кудрявцева ответила Пугачёвой на слова о «девушке из помойки»

News.ru09:26

Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачевой, которая сравнила ее программу с помойкой

ФедералПресс10:12

«Буду рада, если мои слова дойдут»: оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Дни.ру09:53

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой: «Танки грязи не боятся!»

Super.ru06:46
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
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Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

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Академик Каблов рассказал историю создания двигателя ПД-14

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Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ

3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
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Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»

«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
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Максименко: «Спартак» уже забыл о поражениях от ЦСКА и «Ростова»

Футболисты московского "Спартака" уже забыли о поражениях от ЦСКА и "Ростова" и думают о матче 24-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея", заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.
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В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек

В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
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Волочкова вызвала Собчак на дебаты

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.
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Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед

Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
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Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

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Xiaomi спустила с лестницы свой новый смартфон Redmi Y3

Обновлено в 11:07
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Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В США осуждены супруги, державшие в неволе 13 своих детей

Обновлено в 05:27
Хоккей

ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 16:05
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Беспилотник для разведки в радиусе 100 километров создали в России

Обновлено в 09:12
Единоборства

Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде

Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
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Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
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Кристофер Ламберт сыграл в рекламе Mortal Kombat 11

Обновлено в 10:11
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В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

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«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

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В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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Секрет на миллион
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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Лера Кудрявцева
Российская актриса
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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