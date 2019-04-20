«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Политика Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.

Политика Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ 3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.

Шоу-бизнес Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт» «Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.

Футбол Максименко: «Спартак» уже забыл о поражениях от ЦСКА и «Ростова» Футболисты московского "Спартака" уже забыли о поражениях от ЦСКА и "Ростова" и думают о матче 24-го тура чемпионата России против красноярского "Енисея", заявил вратарь "красно-белых" Александр Максименко.

Шоу-бизнес Волочкова вызвала Собчак на дебаты Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на дебаты; после череды скандалов светские львицы будут выяснять отношения в эфире телеканала «Россия 1», арбитром выступит Андрей Малахов.

Теннис Потапова одолела Тревизан на Кубке Федерации и вывела сборную вперед Теннисистка Анастасия Потапов одолела Мартину Тревизан в первом матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии, сообщает ТАСС.

Происшествия Двух подростков обстреляли в Москве На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.

Общество В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.

Шоу-бизнес Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.

Происшествия Полицейские устроили драку в московском баре Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.

Хоккей ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Единоборства Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".