Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика
Пушков назвал иск о снятии Зеленского с выборов безумством
Ранее принятие киевским судом иска о снятии регистрации оценили в предвыборном штабе Владимира Зеленского, назвав происходящее «бредом», писал News.ru.
Обновлено в 14:49
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени
Обновлено в 12:43
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Культура
В Ростове-на-Дону открылись молодежные Дельфийские игры
В Ростове-на-Дону сегодня открылись молодежные Дельфийские игры, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:03
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности
Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Политика
Курт Уолкер: США надолго останутся в Украине
Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину "всерьёз и надолго" Курт Волкер, специальный представитель американского госдепартамента по Украине заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание помощи Киеву, так как они «пришли на Украину надолго».
Обновлено в 05:07
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»
Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко.
Обновлено в 04:56