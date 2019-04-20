Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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«Танки грязи не боятся»: Лера Кудрявцева отреагировала на критику Аллы Пугачевой

Телепрограмма13:31

Лера Кудрявцева расстроена критикой Пугачевой

Bimru.ru12:35

«Буду рада, если мои слова дойдут»: оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Дни.ру09:53

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой

Вокруг ТВ10:03

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Газета.Ru09:20

Пугачева назвала программу Леры Кудрявцевой «помойкой»

Комсомольская правда15:13

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой: «Танки грязи не боятся!»

Super.ru06:46
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Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика

Пушков назвал иск о снятии Зеленского с выборов безумством

Ранее принятие киевским судом иска о снятии регистрации оценили в предвыборном штабе Владимира Зеленского, назвав происходящее «бредом», писал News.ru.
Обновлено в 14:49
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

В российском парламенте прокомментировали критическое высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса касательно визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ

Обновлено в 07:37
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика

В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени

Обновлено в 12:43
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Политика

В ВСУ ответили Зеленскому на слова про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Кино

На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Культура

В Ростове-на-Дону открылись молодежные Дельфийские игры

В Ростове-на-Дону сегодня открылись молодежные Дельфийские игры, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:03
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Ирина Цывина успела рассказать возлюбленному о своей беременности

Ирина Цывина перед смертью успела рассказать возлюбленному о своей беременности. Денис Сердюков планировал свадьбу с артисткой.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:59
Политика

Курт Уолкер: США надолго останутся в Украине

Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину "всерьёз и надолго" Курт Волкер, специальный представитель американского госдепартамента по Украине заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание помощи Киеву, так как они «пришли на Украину надолго».
Обновлено в 05:07
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»

Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»

Обновлено в 14:28
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном

Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко.
Обновлено в 04:56
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Лера Кудрявцева
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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