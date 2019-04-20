Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Кудрявцева ответила Пугачёвой на слова о «девушке из помойки»

News.ru09:26

Лера Кудрявцева расстроена критикой Пугачевой

Bimru.ru12:35

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой

Вокруг ТВ10:03

«Танки грязи не боятся»: Лера Кудрявцева отреагировала на критику Аллы Пугачевой

Телепрограмма13:31

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Газета.Ru09:20

«Буду рада, если мои слова дойдут»: оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Дни.ру09:53

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой: «Танки грязи не боятся!»

Super.ru06:46
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Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Авто

«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера

Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Общество

В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит

В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье

В России отмечают Национальный день донора

Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Единоборства

Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Корабль Черноморского флота сломался в ходе учений

18 апреля 2019 года при возвращении в пункт базирования после проведения комплексных корабельных учений у большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота возникла техническая неисправность с рулевым устройством, — сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика

КС открыл производство по переименованию УПЦ МП

Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
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В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 07:20
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Общество

Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
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Лера Кудрявцева
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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Секрет на миллион
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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