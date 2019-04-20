Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Авто
«КамАЗ» создал вездеход для покорителей Севера
Специалисты российского предприятия «КамАЗ» разработали и построили рабочий образец вездехода для использования в арктических условиях.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Общество
В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит
В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
В России отмечают Национальный день донора
Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сломался в ходе учений
18 апреля 2019 года при возвращении в пункт базирования после проведения комплексных корабельных учений у большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота возникла техническая неисправность с рулевым устройством, — сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Общество
Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол
Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11