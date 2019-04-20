Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Пугачева назвала программу Леры Кудрявцевой «помойкой»

Комсомольская правда15:13

«Танки грязи не боятся»: Лера Кудрявцева отреагировала на критику Аллы Пугачевой

Телепрограмма13:31

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой

Вокруг ТВ10:03

Лера Кудрявцева расстроена критикой Пугачевой

Bimru.ru12:35

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Газета.Ru09:20

«Буду рада, если мои слова дойдут»: оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой

Дни.ру09:53

Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой: «Танки грязи не боятся!»

Super.ru06:46
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Политика

В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором

Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
Обновлено в 16:02
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Космос

Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства

Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Оператор заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив

Фотографу и оператору Питеру Крагу, занимающемуся съемками дикой природы, удалось в буквальном смысле заглянуть в пасть большой белой акулы и остаться при этом в живых.
Обновлено в 09:45
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика

Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Наука

ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз

Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено вчера в 04:37
Наука

Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости

Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Со слов Кедми, американцы ошибаются, когда планируют космическую войну против Москвы. По версии политолога, Россия опережает Вашингтон.
Обновлено в 14:02
Футбол

Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Общество

Noonpost (Египет): что для арабов значит слово счастье? (NoonPost)

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 66/281 от 12 июля 2012 года признала 20 марта Международным днем счастья.
Обновлено в 18:21
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Футбол

Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено в 18:04
Футбол

«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»

В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.
Обновлено в 16:38
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Культура

Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям

Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
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Лера Кудрявцева
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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Цикл развлекательных передач телеканала НТВ о секретах известных лиц России, в которых знаменитые гости студии могут рассказывать свои тайны ради выигрыша в 1 500 000 рублей. Весь выигрыш направляется на благотворительность. Ведущая передачи - российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева.
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