Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Политика
В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов
Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Vivo представила смартфон Vivo Y91C с 8-ядерным процессором
Компания Vivo представила в России смартфон Vivo Y91C, оснащенный 8-ядерным процессором и мощным аккумулятором.
Обновлено в 16:02
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Космос
Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства
Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Оператор заглянул в пасть большой белой акулы и остался жив
Фотографу и оператору Питеру Крагу, занимающемуся съемками дикой природы, удалось в буквальном смысле заглянуть в пасть большой белой акулы и остаться при этом в живых.
Обновлено в 09:45
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.
Обновлено в 13:55
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено вчера в 04:37
Наука
Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости
Вещество, которое ученые используют для скрининга людей на предмет употребления никотина, также может играть роль в том, что курильщики становятся зависимыми от табака.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Со слов Кедми, американцы ошибаются, когда планируют космическую войну против Москвы. По версии политолога, Россия опережает Вашингтон.
Обновлено в 14:02
Футбол
Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Общество
Noonpost (Египет): что для арабов значит слово счастье? (NoonPost)
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 66/281 от 12 июля 2012 года признала 20 марта Международным днем счастья.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Футбол
Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»
«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено в 18:04
Футбол
«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»
В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.
Обновлено в 16:38
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Культура
Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям
Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02