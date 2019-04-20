Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила ПугачевойГазета.Ru 09:20
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Недвижимость
Квартирный вопрос дошел до Берлина
По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Общество
Губернатор о мусорной реформе: часто люди будут платить меньше, чем до реформы
Не проходит и дня, чтобы в редакцию Амур.инфо не прислали фото мусорных куч в городах и селах с гневными комментариями по поводу неработающей реформы.
Обновлено в 20:00
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Культура
Мединский дал старт всероссийской акции «Библионочь-2019»
Министр культуры РФ Владимир Мединский дал старт всероссийской акции "Библионочь-2019".
Обновлено в 14:28
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Авто
Автомобиль для всей семьи: Блогер показал, помещаются ли в Renault Sandero Stepway детские кресла
Как можно разместить различные типы детских автомобильных кресел и люльку в салоне Renault Sandero Stepway – показал владелец кроссовера.
Обновлено в 02:24
Технологии
В MIUI появился «плавающий» калькулятор
Пользователь может менять размер окна и регулировать прозрачность – чтобы можно было видеть информацию в приложении, поверх которого расположен калькулятор.
Обновлено в 01:50
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено в 13:19
Наука
Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Эстонию прибыли пять британских боевых вертолетов
Обновлено в 12:48
Здоровье
Вузы Петербурга выпустят в этом году 3 тысячи врачей
Медицинские вузы нашего города выпустят в этом году 3 тысячи врачей и 456 клинических ординаторов, рассказал участникам регионального форума молодых врачей председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Общество
Noonpost (Египет): что для арабов значит слово счастье? (NoonPost)
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 66/281 от 12 июля 2012 года признала 20 марта Международным днем счастья.
Обновлено в 18:21
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00