Компания "Сахалин энерджи" - оператор проекта "Сахалин-2" - начала расследование причин инцидента с танкером-газовозом Grand Elena, который во вторник вечером протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании.

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В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора. Отмечается, что инцидент произошел вечером 27 ноября.

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