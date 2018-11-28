Происшествия

Танкер протаранил причал в порту на Сахалине
Газета.Ru
01:22

В сахалинском порту Пригородное танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-оператора. Отмечается, что инцидент произошел вечером 27 ноября.
Газета.Ru01:22
с чего всё началось

Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Компания "Сахалин энерджи" - оператор проекта "Сахалин-2" - начала расследование причин инцидента с танкером-газовозом Grand Elena, который во вторник вечером протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании.
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