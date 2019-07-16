Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливеИзвестия 10:36
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Здоровье
В Германии предложили в два раза сократить число больниц
Отмечается, что количество пациентов в Германии остается стабильно высоким, но новая структура позволила бы постепенно снизить их число до 14 миллионов в год к 2030-му.
Обновлено в 11:43
Политика
Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Общество
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 01:55
Космос
Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»
В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
Обновлено в 11:16
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю
Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
Политика
Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму
Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Общество
Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой
Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.
Обновлено в 10:19
Кино
Известно имя актера, который исполнит роль Элвиса Пресли
Съемки фильма начнутся в 2020 году. Они будут проходить в Австралии. Элвис Пресли – известный американский певец и актёр.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика
Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ
Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов
В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»
Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:26
Футбол
Зеедорф покинет пост главного тренера сборной Камеруна
Легендарный полузащитник «Аякса», «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф покинет пост главного тренера сборной Камеруна по футболу.
Обновлено в 07:16
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина
Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.
Обновлено в 08:24