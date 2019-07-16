Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливеИзвестия 10:36

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.
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СМИ: пропавший в Ормузском проливе танкер не принадлежит ОАЭ

ТАСС11:05

Танкер из ОАЭ неожиданно взял курс на Иран и перестал передавать координаты

Интерфакс07:42

ОАЭ: танкер, якобы захваченный Ираном, нам не принадлежит

Вести.Ru10:41

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

РИА Новости10:15

В Ормузском проливе исчез нефтетанкер Riah

РБК08:44

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Газета.Ru09:39

Нефтяной танкер пропал в Ормузском проливе

Телеканал 360°10:48
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Здоровье

В Германии предложили в два раза сократить число больниц

Отмечается, что количество пациентов в Германии остается стабильно высоким, но новая структура позволила бы постепенно снизить их число до 14 миллионов в год к 2030-му.
Обновлено в 11:43
Политика

Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Обновлено в 11:11
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено в 01:55
Космос

Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»

В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
Обновлено в 11:16
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Космос

Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю

Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
Обновлено в 10:16
Политика

Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:32
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Любовь Соболь не пустили на выборы в Мосгордуму

Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Кино

Александр Петров отказался сниматься в фильме «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 10:09
Общество

Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой

Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.
Обновлено в 10:19
Кино

Известно имя актера, который исполнит роль Элвиса Пресли

Съемки фильма начнутся в 2020 году. Они будут проходить в Австралии. Элвис Пресли – известный американский певец и актёр.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В результате ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
Обновлено в 09:22
Политика

Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ

Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.
Обновлено в 10:59
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Полузащитник Руслан Малиновский стал игроком "Аталанты", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:26
Футбол

Зеедорф покинет пост главного тренера сборной Камеруна

Легендарный полузащитник «Аякса», «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф покинет пост главного тренера сборной Камеруна по футболу.
Обновлено в 07:16
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасные лекарства из аптечки каждого россиянина

Доктор Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны.
Обновлено в 08:24
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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
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