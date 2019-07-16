Политика
Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливеИзвестия 10:36
Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Футбол
«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей
Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Транспорт
Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу
Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
В США нашли уязвимости в российских системах С-400
Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Политика
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Авто
Tesla нарастила скорость сборки Model 3 при помощи изоленты
Обновлено в 05:25
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине
Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
Обновлено в 10:31
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Общество
Страх и ужасы Бухенвальда. Как издевались над людьми в немецком концлагере
«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд Эксперименты над узниками Над узниками лагеря проводились многочисленные медицинские опыты, в результате которых большинство людей умерли мучительной смертью.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16