Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.

Финансы Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.

Футбол «Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Кино Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови» Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Транспорт Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Армия и оружие В США нашли уязвимости в российских системах С-400 Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.

Политика В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Политика СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Наука В Израиле создали «машину Рамануджана» В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Армия и оружие Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.

Политика КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Общество Страх и ужасы Бухенвальда. Как издевались над людьми в немецком концлагере «Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд Эксперименты над узниками Над узниками лагеря проводились многочисленные медицинские опыты, в результате которых большинство людей умерли мучительной смертью.