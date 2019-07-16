Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливеИзвестия 10:36

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. Об этом свидетельствуют данные сайта по отслеживаю судов marinetraffic.
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Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Газета.Ru09:39

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Известия10:36

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

РИА Новости10:15

В Ормузском проливе исчез нефтетанкер Riah

РБК08:44

ОАЭ: танкер, якобы захваченный Ираном, нам не принадлежит

Вести.Ru10:41

СМИ: боевые катера Ирана захватили танкер ОАЭ

Телеканал 360°08:34

Танкер из ОАЭ неожиданно взял курс на Иран и перестал передавать координаты

Интерфакс07:42
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Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Спартак» по итогам первого тура РПЛ оштрафован на 80 тысяч рублей

Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 80 тысяч рублей по итогам первого тура РПЛ, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:05
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч

Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:22
Кино

Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»

Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Транспорт

Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу

Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
Обновлено в 09:24
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Политика

Омбудсмены РФ и Украины обсудили перспективы совместной работы

Обновлено в 09:21
Происшествия

Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Обновлено в 08:05
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

В США нашли уязвимости в российских системах С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

В новом исследовании ученые из Израиля попытались повторить этот подход, используя компьютерную программу.
Обновлено в 07:34
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Авто

Tesla нарастила скорость сборки Model 3 при помощи изоленты

Обновлено в 05:25
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Минобороны приравняет использование смартфона к дедовщине

Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
Обновлено в 10:31
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 04:04
Общество

Страх и ужасы Бухенвальда. Как издевались над людьми в немецком концлагере

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд Эксперименты над узниками Над узниками лагеря проводились многочисленные медицинские опыты, в результате которых большинство людей умерли мучительной смертью.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
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