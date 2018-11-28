Происшествия
В порту уточнили, что сейчас танкер поставлен на якорь, причал для отгрузки СПГ временно закрыт. Танкер-газовоз Grand Elena был построен в Японии в 2007 году специально для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
ТАССвчера в 20:09
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с чего всё началось
Компания "Сахалин энерджи" - оператор проекта "Сахалин-2" - начала расследование причин инцидента с танкером-газовозом Grand Elena, который во вторник вечером протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщили ТАСС в среду в компании.ТАССвчера в 20:09
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На Сахалине танкер-газовоз протаранил причал при заходе в порт Пригородное
SakhalinMedia.ruвчера в 20:50
«Сахалин Энерджи»: ЧП с танкером произошло при отходе от причала, утечки нет
РИА Сахалин-Курилывчера в 20:40
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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