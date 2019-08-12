Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в РоссииРИА Новости 11:50
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета". По информации издания, всего было выпущено пять машин этой модели.
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с чего всё началось
Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды. Первый образец был изготовлен в первой половине 80-х годов, в качестве основы взяли шасси танка Т-80.Российская газета06:09
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Футбол
Луческу назвал интерес «Динамо» слухами
Обновлено в 14:34
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Технологии
Блогер сделал Nintendo 64 со встроенными огнеметами
Блогер BitHead1000 собрал для консоли Nintendo 64 корпус с двумя огнеметами.
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Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Культура
Объявлен конкурс концепций развития Российского этнографического музея
Министерство культуры России объявило о конкурсе концепций развития Российского этнографического музея, который расположен в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:53
Транспорт
Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту
Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Политика
В Сарове сегодня простились с погибшими на полигоне в Северодвинске
Пять человек погибли в результате проишествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 14:32
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Футбол
Ростов — Крылья Советов 1:0
Обновлено в 14:53
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
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При взрывах на складе боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде.
Обновлено в 14:17
Общество
На Брянщине почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Сегодня, 12 августа, в России почтили память погибшего экипажа атомной подводной лодки «Курск». Трагедия произошла ровно 19 лет назад.
Обновлено в 10:26
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
В ДТП на Стачек пострадали четыре человека
Обновлено в 13:26
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Как именно белок блокирует цикл жизнедеятельности раковых клеток, пока неизвестно, но специалисты надеются, что дальнейшее изучение Lynx1 поможет создать лекарство, которое бы защитило потребителей табачного дыма от рака легких и других типов опухолей, возникающих из-за курения.
Обновлено в 08:37
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен киноляп
Рассказывая о своей девятой картине, Тарантино заявил, что в случае ее провала десятого фильма уже не будет.
Обновлено в 04:34
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено вчера в 18:10