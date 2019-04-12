Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru 22:51
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 21:00
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Польше на ходу загорелся грузовик американских военных
Обновлено в 20:10
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Политика
В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде
Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено в 23:37
Экономика
Правительство увеличит пособие по уходу за ребенком после полутора лет
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет с 2020 года.
Обновлено в 08:27
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Ил-112В впервые представят на авиасалоне МАКС-2019
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые будет показан в рамках авиасалона МАКС-2019, о чем прессе рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Из аэропорта «Якутск» эвакуировали людей из-за подозрительной сумки
В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
Обновлено в 22:46
Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Общество
Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите
Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.
Обновлено в 23:22
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено в 13:59
Политика
Матвиенко может покинуть пост спикера Совета Федерации
Обновлено в 01:38
Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено в 15:56
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 23:58
Кино
Вышел брутальный трейлер супергеройского сериала «Пацаны»
Телеканал Amazon Prime поделился роликом грядущего сериала «Пацаны» о нетипичных супергероях.
Обновлено в 13:48
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено в 11:45
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Шахтер» и «Ингулец» сыграют в финале Кубка Украины
В финале турнира "горняки" сыграют с клубом "Ингулец", который обыграл "Зарю" (2:1). Финал Кубка Украины пройдет 15 мая в Запорожье.
Обновлено в 14:21