Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru 22:51

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

RT на русском22:16

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Газета.Ru22:51

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Комсомольская правда22:35

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

ТК Звезда23:22

Раскрыты изменения в новейших танках Т-14 «Армата»

Известия23:05

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Life.ru22:46

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

ТАСС22:01
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Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые будет показан в рамках авиасалона МАКС-2019, о чем прессе рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
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В четверг утром из аэропорта "Якутск" были эвакуированы все пассажиры и персонал из-за подозрительной сумки, обнаруженной кинологами.
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Общество

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