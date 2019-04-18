Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru вчера в 22:51
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему российский флот взял под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Военный эксперт Константин Сивков рассказал, почему российские корабли «Иван Хурс» и «Василий Быков» взяли под жесткий контроль эсминец США «Росс» в Черном море.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
С начала сезона клещи покусали 58 петербуржцев
За март-апрель клещи покусали 58 петербуржцев, 17 из которых дети. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Политика
Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.
Обновлено вчера в 10:21
Космос
Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Джордан Хендерсон: «Кажется, я был единственным, кто сразу посчитал, что Мане забил чистый гол»
Вы видели, как мы выкладывались. Когда Садьо [Мане] забил, я разминался, сразу подумал, что это чистый гол.
Обновлено вчера в 17:59
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации
В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено вчера в 12:00
Космос
Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения
Обновлено вчера в 04:42
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский заявил о неготовности работать с оппозицией и Порошенко
Кандидат в президенты Украины актёр и шоумен Владимир Зеленский заявил, что не готов вступать в коалицию с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
Обновлено вчера в 13:08