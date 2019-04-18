Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru вчера в 22:51

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

ТАССвчера в 22:01

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Газета.Ruвчера в 22:51

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Комсомольская правдавчера в 22:35

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

RT на русскомвчера в 22:16

Раскрыты изменения в новейших танках Т-14 «Армата»

Известиявчера в 23:05

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Life.ruвчера в 22:46

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие для маскировки

РБК00:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Эксперт объяснил, почему российский флот взял под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, почему российские корабли «Иван Хурс» и «Василий Быков» взяли под жесткий контроль эсминец США «Росс» в Черном море.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Игры

Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

С начала сезона клещи покусали 58 петербуржцев

За март-апрель клещи покусали 58 петербуржцев, 17 из которых дети. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Политика

Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.
Обновлено вчера в 10:21
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено вчера в 17:31
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Джордан Хендерсон: «Кажется, я был единственным, кто сразу посчитал, что Мане забил чистый гол»

Вы видели, как мы выкладывались. Когда Садьо [Мане] забил, я разминался, сразу подумал, что это чистый гол.
Обновлено вчера в 17:59
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина села на диету после госпитализации

В феврале Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
Обновлено вчера в 12:00
Космос

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения

Обновлено вчера в 04:42
Общество

План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения

На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Зеленский заявил о неготовности работать с оппозицией и Порошенко

Кандидат в президенты Украины актёр и шоумен Владимир Зеленский заявил, что не готов вступать в коалицию с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
Обновлено вчера в 13:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное