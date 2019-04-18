Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru вчера в 22:51
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.
Обновлено в 02:43
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
ЖКХ
Отключение отопления в московских домах планируется в конце апреля
Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Во Флориде акула напала на школьницу в ее день рождения
Обновлено в 02:21
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Игры
Опубликован геймплейный ролик WRATH: Aeon of Ruin
Студия 3D Realms выпустила новое видео, которое демонстрирует 22 минуты игрового процесса WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 02:11
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Компания Brilliance презентовала в Шанхае три новых кроссовера
В рамках проходящего в Шанхае автосалона компания Brilliance презентовала сразу три новых кроссовера: V3, V6 и V7.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Бортников заявил о сохранении угрозы ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористические организации ИГИЛ* и "Аль-Каида"* по-прежнему представляют угрозу, несмотря на то, что они понесли ощутимые потери в Сирии и Ираке.
Обновлено в 04:01
Футбол
Гулиев извинился перед избитым американцем
Хавбек «Спартака» Аяз Гулиев еще раз встретился с американцем Майклом Коулом, которого недавно избил на пешеходном переходе в Москве.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
ЛГБТ-активистов задержали на акции «День молчания» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга днем 17 апреля на Невском проспекте 12 участников акции «День молчания» о замалчивании проблем ЛГБТ были задержаны сотрудниками полиции, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Спорт
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Наука
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Культура
Сергей Светлаков объяснил причины своего ухода с ТНТ
Обновлено вчера в 14:02
Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Общество
«Фонду имущества Санкт-Петербурга» назначили нового директора
В Петербурге назначили нового генерального директора АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
На вдову актера Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост в Совфеде
СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Совета Федерации главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
Салах запросил у «Ливерпуля» трансфер из-за конфликта с Клоппом
Как сообщает AS, у египтянина конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, из-за которого футболист обратился к руководству красных с запросом своего трансфера.
Обновлено вчера в 14:50