Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru вчера в 22:51

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

РБК00:17

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Газета.Ruвчера в 22:51

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Life.ruвчера в 22:46

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие для маскировки

RT на русскомвчера в 22:16

Раскрыты изменения в новейших танках Т-14 «Армата»

Известиявчера в 23:05

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Комсомольская правдавчера в 22:35

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

ТАССвчера в 22:01
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
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Политика

Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным

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Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
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Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
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Экономика

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В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
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Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

В Саратове девушка за рулем «Калины» врезалась в мотоциклиста

Обновлено в 01:07
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Политика

Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации

О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие

Украинский солдат употребил наркотики и расстрелял сослуживцев

Обновлено в 00:47
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Тимошенко назвала имя будущего президента Украины

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Футбол

Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»

Обновлено вчера в 17:37
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей

«Флорида» не отпустила Баркова на чемпионат мира

«Флорида» отклонила приглашение капитана Александра Баркова в сборную Финляндии на чемпионат мира.
Обновлено в 01:30
Политика

Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие

NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией

ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию

Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

«Фанагория» начнет продажу безалкогольных напитков

"Фанагория" начнет продажу безалкогольных напитков О планах краснодарской агропромышленной фирмы (АПФ) "Фанагория" начать выпуск натуральных виноградных соков стало известно из отчетности компании.
Обновлено вчера в 18:55
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
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