Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытиеГазета.Ru вчера в 22:51
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 02:27
Политика
Президент Эстонии встретится с Владимиром Путиным
Обновлено в 01:05
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Политика
Валенина Матвиенко может покинуть кресло спикера Совета Федерации
О возможной отставке Матвиенко сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на анонимный источник в госструктурах.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Тимошенко назвала имя будущего президента Украины
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Футбол
Клопп: «С нетерпением жду своего первого матча с „Барселоной“»
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
«Флорида» не отпустила Баркова на чемпионат мира
«Флорида» отклонила приглашение капитана Александра Баркова в сборную Финляндии на чемпионат мира.
Обновлено в 01:30
Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
«Фанагория» начнет продажу безалкогольных напитков
"Фанагория" начнет продажу безалкогольных напитков О планах краснодарской агропромышленной фирмы (АПФ) "Фанагория" начать выпуск натуральных виноградных соков стало известно из отчетности компании.
Обновлено вчера в 18:55