Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытиеВоенное.РФ 02:17
На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика
Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире
Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.
Обновлено в 04:04
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду Украины
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады в случае своего избрания главой государства.
Обновлено в 02:53
Политика
Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников
Федеральная антимонопольная служба выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто
Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсера
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Футбол
14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового
14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 64,05 рубля.
Обновлено в 03:05
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский назвал неоправданной блокировку «ВКонтакте» на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы на территории страны неоправданно.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Финансы
Российский рынок способен еще на небольшой рост
Сегодня на российском фондовом рынке с утра небольшая коррекция.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе
Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Общество
Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами
Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Двигатель самолета загорелся во Внукове
В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс примерила новый образ
Одни написали, что новый стиль очень идет Эвелине Бледанс, она в нем шикарна и невероятна, другим наоборот категорически не понравилась актриса в образе роковой женщины.
Обновлено в 05:15
Футбол
Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15