Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытиеКапитал страны 00:36
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
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Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
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Происшествия
Александр Шестун пережил остановку сердца
Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Общество
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходх за 2018 год.
Обновлено в 08:44
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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
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Футбол
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Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
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Отопление отключат в Москве в конце апреля
П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге
В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.
Обновлено в 04:14
Наука
Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу
Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Jaguar I-Pace отметили за экологичность и дизайн. Эта же модель получила титул всемирного автомобиля года.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Происшествия
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре
Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Культура
В Вене откроется Академия Санкт-Петербургского Дома музыки
По словам дипломата, в этом году в диалоге Москвы и Вены особое внимание уделяется укреплению молодежных связей, и такими обменами стороны стремятся охватить как можно более широко регионы двух стран и превратить их в "мастерскую будущего".
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в Кубке Стэнли
«Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины
Член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.
Обновлено в 08:35
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35