Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытиеКапитал страны 00:36

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".

Политика Россия запретила экспортировать нефть на Украину Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Происшествия Александр Шестун пережил остановку сердца Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.

Политика Захарова назвала мифом изоляцию Крыма Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.

Общество Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался о доходах Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о своих доходх за 2018 год.

Шоу-бизнес Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

ЖКХ Отопление отключат в Москве в конце апреля П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.

Происшествия Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Происшествия Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.

Наука Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Jaguar I-Pace отметили за экологичность и дизайн. Эта же модель получила титул всемирного автомобиля года.

Футбол Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов 16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.

Путешествия Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Спорт Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".

Происшествия Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.

Культура В Вене откроется Академия Санкт-Петербургского Дома музыки По словам дипломата, в этом году в диалоге Москвы и Вены особое внимание уделяется укреплению молодежных связей, и такими обменами стороны стремятся охватить как можно более широко регионы двух стран и превратить их в "мастерскую будущего".

Экономика Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».

Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в Кубке Стэнли «Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Политика В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины Член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.

Наука Идеальный лазерный материал прошел проверку Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.