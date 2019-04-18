Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытиеКапитал страны 00:36
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
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Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Обновлено в 04:45
Происшествия
Для лечения Быкова в Уфу вылетели врачи из госпиталя Бурденко
Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель Новой газеты и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова — Алексей Венедиктов (@ aavst) 18 апреля 2019 г. 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в больницу Уфы, куда он прилетел, чтобы провести лекцию.
Обновлено в 03:26
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика
Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов
Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии
Обновлено в 04:20
Авто
Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz
Обновлено в 05:35
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 05:02
Политика
Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Общество
Собянин объявил о создании «Инновационной корпорации Москвы»
Электронные сервисы и цифровые технологии в Москве предназначены не только для простых граждан, но и для бизнеса.
Обновлено в 06:28
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат
"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Кино
Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»
Обновлено в 03:43
Происшествия
Подростки в Омске напали на старика и избили школьников
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев: некоторые россияне просто выживают
В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Игры
Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно
Обновлено в 03:07
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37