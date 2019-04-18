Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытиеКапитал страны 00:36

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
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Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

РБК00:17

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Газета.Ruвчера в 22:51

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие для маскировки

RT на русскомвчера в 22:16

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Комсомольская правдавчера в 22:35

Раскрыты изменения в новейших танках Т-14 «Армата»

Известиявчера в 23:05

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

Life.ruвчера в 22:46

Танк «Армата» получил противоскользящее покрытие

ТАССвчера в 22:01
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Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Обновлено в 04:45
Происшествия

Для лечения Быкова в Уфу вылетели врачи из госпиталя Бурденко

Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель Новой газеты и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова — Алексей Венедиктов (@ aavst) 18 апреля 2019 г. 16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в больницу Уфы, куда он прилетел, чтобы провести лекцию.
Обновлено в 03:26
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика

Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 05:02
Политика

Песков заявил о важности встречи президентов России и Эстонии

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров оценил убытки Эстонии от санкций против России в сотни миллионов евро.
Обновлено в 06:15
Общество

Собянин объявил о создании «Инновационной корпорации Москвы»

Электронные сервисы и цифровые технологии в Москве предназначены не только для простых граждан, но и для бизнеса.
Обновлено в 06:28
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат

"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Кино

Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»

Обновлено в 03:43
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Игры

Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно

Обновлено в 03:07
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
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