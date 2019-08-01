Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды. Первый образец был изготовлен в первой половине 80-х годов, в качестве основы взяли шасси танка Т-80.

с чего всё началось

Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80. Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.

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