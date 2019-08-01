Армия и оружие

«Танк Судного дня» передали в музей Ростовской областиGazeta.SPb вчера в 23:36

Первые образцы выпустили в 1980-ых годах на базе танка Т-80. Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.
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с чего всё началось

Уникальная «машина ядерного апокалипсиса» стала музейным экспонатом

Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды. Первый образец был изготовлен в первой половине 80-х годов, в качестве основы взяли шасси танка Т-80.
Российская газетавчера в 06:09

Подробнее о событии

В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

РБКвчера в 15:19

Танк ядерного апокалипсиса нашли в России

Газета.Ruвчера в 12:54

В России отыскали танк «ядерного апокалипсиса»

Московский Комсомолецвчера в 13:07

В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»

Известиявчера в 15:11

Танк ядерного апокалипсиса найден в России

РИА Новостивчера в 11:50

Нашелся «танк ядерного апокалипсиса»

Lenta.ruвчера в 09:31

Уникальная «машина ядерного апокалипсиса» стала музейным экспонатом

Российская газетавчера в 06:09
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено 11 августа в 01:03
Гаджеты

Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин

Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

Льоренте может перейти в «Наполи»

Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Погибшие на полигоне под Архангельском испытывали новое специзделие

В результате погибли пять человек. Ранее в госкорпорации «Росатом» рассказали о взрыве в ходе испытаний на полигоне.
Обновлено вчера в 08:55
Космос

В России предложили создать новый космический скафандр

Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело

В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»

Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Росрыболовство ужесточит правила любительской рыбалки

Обновлено 11 августа в 04:59
Армия и оружие

Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

Учитывая опыт операции в Сирии, разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено 11 августа в 10:11
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Космос

Миссия NASA смогла засечь эффект, на который «охотилась» годами

Все четыре спутника находились на расстоянии 20 километров друг от друга, поэтому они смогли получить очень точные данные.
Обновлено в 01:36
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Финансы

Курс доллара и евро вновь вырос

Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.
Обновлено в 00:00
Общество

Гребень амурского паводка сместился к Хабаровску

«В настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от посёлка Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным

Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Обновлено в 01:08
Происшествия

Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна

Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 15:20
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