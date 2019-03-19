Хоккей

«Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛРБК 02:54

Тампа-Бэй
Аризона
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Команда набрала 116 очков в 73 матчах и стала недосягаема для лидирующего в Западной конференции «Калгари» и «Бостона», идущего вторым на Востоке. Президентский кубок, вручаемый с 1986 года победителю регулярного сезона, «Лайтнинг» завоевали впервые в истории.
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