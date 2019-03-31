«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз Даниила Маркова с коэффициентом 1.87Sport24.ru вчера в 08:50

В БК «Фонбет» на победу «Тампы» в основное время предлагается ставить за 1.87. Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» начнется 31 марта в 2:00 по московскому времени. «Тампа» вынесет Овечкина и компанию в третий раз за две недели.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Общество Елизавета Александрова-Зорина о том, как за «понаехавшими» скрываются другие проблемы Кафе на главной площади действительно теперь держит азербайджанец, в паре магазинов продавцы - азиаты, но в целом - вот и все мигранты, которые к тому же честно работают.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Политика Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде На избирательный участок глава города приехал на велосипеде и в спортивном костюме.

Авто В сети показали рендеры нового кроссовера Genesis GV80 Дизайнеры подготовили новые рендеры на популярную модель кроссовера Genesis GV80.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Политика В ночь перед выборами Украина перешла на летнее время В ночь с 30 на 31 марта в 3:00 на Украине перешли на летнее время. По всей стране стрелки часов были переведены час вперед.

Армия и оружие Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

Экономика Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.

Гаджеты Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.

Политика КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.

Кино Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Политика На Украине сегодня выбирают нового президента Если ни один из кандидатов не наберет простого большинства – 50% + 1 голос, 21 апреля на Украине состоится решающий, второй, тур выборов президента.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Космос На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Хоккей Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».

Политика В Крыму усилили охрану границы с Украиной Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12 Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.

Политика Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.