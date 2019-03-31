Хоккей
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз Даниила Маркова с коэффициентом 1.87Sport24.ru вчера в 08:50
В БК «Фонбет» на победу «Тампы» в основное время предлагается ставить за 1.87. Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» начнется 31 марта в 2:00 по московскому времени. «Тампа» вынесет Овечкина и компанию в третий раз за две недели.
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз Даниила Маркова с коэффициентом 1.87
Sport24.ruвчера в 08:50
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 31 марта 2019 года
LiveSport.ru29 марта в 07:57
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