Таможня предложила расширить продуктовое эмбаргоВедомости вчера в 11:17

Предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, Федеральная таможенная служба 13 февраля 2019 года направила в Минсельхоз.

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Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо и. о. руководителя таможни Руслана Давыдова.

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