Экономика
Таможня предлагает повысить пошлины на продуктовое сырьёNews.ru 20:20
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Ставки на ввоз на 3-10% могут вырасти, в частности, для молочной сыворотки, масла и концентрата апельсинового сока. Предложение ФТС направлено в Минсельхоз в апреле.
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Объемы задержанного таможней контрафакта выросли почти на 40 процентов
Российская газета26 апреля в 05:32
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