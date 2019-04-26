Экономика

Таможня предлагает повысить пошлины на продуктовое сырьёNews.ru 20:20

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Ставки на ввоз на 3-10% могут вырасти, в частности, для молочной сыворотки, масла и концентрата апельсинового сока. Предложение ФТС направлено в Минсельхоз в апреле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Таможня предлагает повысить пошлины на продуктовое сырьё

News.ru20:20

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Ведомости19:43

На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлины

Коммерсантъ17:50

Объемы задержанного таможней контрафакта выросли почти на 40 процентов

Российская газета26 апреля в 05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Обновлено в 10:30
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Наука

Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов

Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.
Обновлено 26 апреля в 08:52
Политика

Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 21:22
Культура

Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу «Голос»

Если нарушений не найдут, значит, конкурс прошел абсолютно честно.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце

Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Общество

Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию

В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено в 20:31
Политика

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Происшествия

Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада

Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»

Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено в 20:38
Финансы

Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование

Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Стрельба произошла у церкви в Балтиморе

В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Футбол

Стало известно, за что Неймар ударил болельщика после матча

Обновлено в 18:47
Общество

Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это

Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден.
Обновлено в 20:34
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Единоборства

Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Обновлено в 19:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное