Таможня предлагает повысить пошлины на продуктовое сырьёNews.ru 20:20

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Ставки на ввоз на 3-10% могут вырасти, в частности, для молочной сыворотки, масла и концентрата апельсинового сока. Предложение ФТС направлено в Минсельхоз в апреле.

Шоу-бизнес Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.

Наука Раннее таяние льда в Антарктиде убило тысячи птенцов пингвинов Специалисты объяснили, что раннее таяние льда началось после крупнейшего за последние годы Эль-Ниньо — повышения температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.

Политика Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".

Шоу-бизнес Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.

Технологии Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.

Политика Во Франции выступили против антироссийских санкций Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Общество Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.

Происшествия Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.

Происшествия В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев» Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.

Финансы Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия Стрельба произошла у церкви в Балтиморе В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.

Политика Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.