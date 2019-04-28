Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматомИзвестия 17:01
Иностранцы в 2020 году смогут автоматически получить возврат НДС по системе tax free за купленные в России товары. Для этого им надо лишь расплачиваться в магазинах банковской картой, а не наличными, рассказали «Известиям» в Минпромторге.
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Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
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Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
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Происшествия
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На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
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Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
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Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
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Энергетика
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Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
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Обновлено в 15:55
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За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
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В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
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В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
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Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
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Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
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Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
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Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
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«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
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Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
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